ULTIMA ORA! E OFICIAL: Dinamo va avea stadion nou, FARA PISTA!

Situatia arenei din Stefan cel Mare a fost deblocata complet, iar Dinamo va avea pana la urma stadionul mult dorit.

Dinamovistii au scapat de cel mai mare cosmar. Stadionul lor va fi reconstruit pentru EURO 2020, asa cum si-au dorit, fara pista. Hotararea de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial, iar lucrarile pot sa inceapa.

COMUNICAT





In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 616 din 30 august 2017, pentru trecerea din domeniul privat in domeniul public al statului a unor imobile reprezentand baza sportiva a Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti al Ministerului Afacerilor Interne. Imobilele vizate includ si stadionul central.



Hotararea de Guvern a fost initiata de Ministerul Afacerilor Interne si adoptata in sedința de Guvern din data de 30 august 2017.



In perspectiva Turneului Final EURO 2020, actul normativ reprezinta o noua etapa in demersurile intreprinse de Ministerul Afacerilor Interne pentru crearea conditiilor necesare realizarii unei noi arene sportive, distincta de cea existenta, fara pista - in acord cu asteptarile suporterilor iubitori de fotbal.



Prin Hotararea initiata de MAI se revine la o situație de normalitate, in care statul, in calitatea sa de proprietar, isi exercita dreptul de dispozitie cu scopul de a asigura buna administrare a bunurilor respective.



Ministerul Afacerilor Interne face toate diligentele pentru ca realizarea stadionului modern sa se indeplineasca la timp, astfel incat publicul larg si sportivii sa beneficieze de condiţii adecvate de participare la competitii si de practicare a sportului.



Demersul de fata are ca obiectiv realizarea interesului public si de importanta naționala declarat prin Hotararea de Guvern 1093/2013.