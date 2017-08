ULTIMA ORA! Dragomir, trimis in judecata pentru luare si dare de mita si complicitate la spalare de bani!

Dumitru Dragomir va fi judecat in cazul drepturilor TV din Liga I!

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir si fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost trimisi in judecata sub control judiciar pentru luare de mita si complicitate la spalare de bani si respectiv dare de mita si complicitate la spalare de bani. Potrivit DNA, Dumitru Dragomir a pretins 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la Ioan Bendei, “in scopul atat de a indeplini, cat si de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora”.

Potrivit unui comunicat de marti al Directiei Nationale anticoruptie, in acelasi dosar, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, Florin-Bogdan Badita, la data faptelor administrator al SC BODU SRL, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani, Bogdan-Dumitru Dragomir, la data faptelor asociat unic al SC BODU SRL, pentru complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani, S.C. BODU SRLpentru complicitate la luare de mita si spalare de bani, S.C.RCS - RDS SA pentru dare de mita si spalare de bani, Alexandru Oprea, fost director general si presedinte al consiliului de administratie al S.C.RCS & RDS SA pentru complicitate la dare de mita, Mihai Dinei, la data faptelor coordonatorul activitatii juridice a S.C.RCS - RDS SA pentru complicitate la dare de mita si la spalare de bani, Bulgac Serghei, fost director general al SC RDS - RCS pentru spalare de bani si SC INTEGRASOFT SRL, la data faptei detinuta de SC RCS - RDS SA) pentru complicitate la spalare de bani.

Sursa: news.ro