ULTIMA ORA! Doua noi transferuri pentru Hagi! Dupa Herea, campioana l-a transferat si pe Marius Constantin!

Viitorul a reusit doua noi transferuri!

Campioana i-a luat pe Andrei Dumitras si Marius constantin, dupa ce saptamana trecuta l-a legitimat pe Ovidiu Herea.



"Dupa Ovidiu Herea, FC Viitorul a reusit doua noi transferuri in vederea urmatorului sezon al Ligii I Orange. Clubul constantean a reusit, astazi, inregimentarile lui Marius Constantin si Andrei Dumitras.

In varsta de 32 de ani, Marius Constantin (n. 25.10.1984) a mai jucat in Liga I pentru FC Brasov, Rapid Bucuresti, FC Vaslui si ASA Tg. Mures, iar in strainatate a mai evoluat pentru formatia chineza JS Suning.

Nascut pe 23 ianuarie 1988, Andrei Dumitras a mai evoluat in Liga I pentru Ceahlaul Piatra Neamt, Steaua Bucuresti si CS Universitatea Craiova.

Atat Constantin, cat si Dumitras, au semnat contracte pe doua sezoane cu FC Viitorul.

FC Viitorul le ureaza bun venit si evolutii foarte bune in tricoul negru-albastru lui Marius Constantin si Andrei Dumitras!", scrie site-ul oficial al campionilor.