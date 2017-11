ULTIMA ORA: Doi dintre petrecaretii lui Dinamo, chemati la "audieri" la Federatie

Meciurile Romaniei, cu Turcia si Olanda, se vad la PRO TV.

Doi dintre jucatorii aflati in mijlocul ultimului scandal de la Dinamo au fost chemati de Mutu si Contra la Federatie.

Actualul selectioner a insistat sa aiba o discutie fata in fata cu Costache si Nedelcearu, doi fotbalisti pe care s-a bazat in perioada petrecuta la Dinamo, si pe care ii considera in continuare solutii si pentru nationala mare.

Deocamdata, Costache si Nedelcearu sunt jucatori importanti pentru nationala U21, care are sanse reale de calificare la urmatorul campionat european.

Miriuta i-a iertat, dar i-a dat un ultimatum lui Nedelcearu

In timp ce fanii lui Dinamo sunt indignati ultimele evenimente petrecute in lotul echipei, antrenorul Vasile Miriuta a anuntat aseara ce are de gand sa faca cu jucatorii problematici de la Dinamo.

Nedelcearu, care nu se afla la prima abatere, a primit un ultimatum din partea conducerii de la Dinamo.

"I-am amendat, vor mai fi niste sanctiuni. Sa vedem mai departe cum va fi. Fiecare merita o a doua sansa in viata, cred ca s-a facut prea mult caz pe acest subiect"

"Am avut o discutie cu Nedelcearu astazi, ca de la tata la fiu. I-am explicat pentru ultima oara si sper sa fi inteles. Asta daca vrea sa faca ceva in cariera sa. Am stat de vorba 20 de minute cu el intre patru ochi", a explicat Miriuta la DigiSport.