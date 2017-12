ULTIMA ORA: Dinamo si-a vandut capitanul! Cati bani a scos pe vanzarea lui Paul Anton

Paul Anton merge sa se bata la retrogradare in Rusia.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Paul Anton s-a inteles cu Anji Mahacikala si merge in Rusia sa ajute echipa sa scape de retrogradare, anunta Telekom Sport.

Dinamo va incasa 500.000 de euro de pe urma acestui transfer.

Ionut Negoita ajunge astfel la 1,2 milioane de euro, bani incasati de pe urma plecarilor lui Costache si Anton. CFR a platit 700.000 de euro pe Costache.

Anji e pe 15 in campionatul Rusiei, loc retrogradabil.

Paul Anton s-a intors in vara la Dinamo, dupa un sezon in care a fost imprumutat la Getafe, in liga a doua spaniola.