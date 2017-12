ULTIMA ORA | Dinamo isi vinde capitanul: Anton pleaca in Rusia! Suma pe care o va primi Dinamo

Dinamo mai cedeaza un jucator important. Dupa ce pustiul Costache a plecat la CFR Cluj pentru 700.000 de euro, acum si capitanul echipei se pregateste de transfer.

Paul Anton va lua drumul Rusiei si va metge la Anji Mahacikala. Potrivit ProSport, cele doua cluburi s-au inteles in aceasta dimineata in privinta transferului, iar jucatorul va pleca in Rusia in zilele urmatoare pentru a efectua vizita medicala. Dinamo va primi 500.000 de euro in schimbul lui Anton.



Anton, in varsta de 26 de ani, a revenit la Dinamo in aceasta vara fiind imprumutat de la Getafe. Spaniolii au promovat in prima liga, insa nu au mai activat clauza de cumparare definitiva a jucatorului.