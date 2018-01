ULTIMA ORA | Dinamo a batut palma cu Torje! Anuntul facut de un oficial in aceasta seara si ce salariu a acceptat mijlocasul

Dinamo a batut palma cu Gabi Torje, dar asteapta ok-ul rusilor de la Groznyi.

Gabi Torje a batut palma cu Dinamo si e gata sa joace din nou in tricoul alb-rosu. Mijlocasul asteapta, insa, ok-ul rusilor de la Groznyo!

"In mare parte sunt rezolvate lucrurile. Ne-am inteles cu Gabi in privinta salariului, mai lipseste ok-ul celor din Rusia. Pe langa salariu vor fi si bonusuri de performanta. Am vorbit cu el strict de salariul lunar, mai departe a discutat cu cei din club. Va veni imprumut. Asteapta ok-ul celor din Rusia. A vorbit mai devreme cu directorul sportiv de acolo, asteapta hartia", a spus Danciulescu la Digisport.

Potrivit Digisport, Dinamo ii va plati lui Torje 10.000 euro lunar. Restul de 60.000 euro pe luna va fi suportat de rusi.