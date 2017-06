ULTIMA ORA: Dinamo a anuntat pe ce stadion isi joaca meciurile sezonul viitor, dupa ce a decis sa plece din Stefan cel Mare

"Stefan cel Mare" a ajuns o ruina, iar Dinamo a luat decizia de a nu mai juca niciun meci pe acest stadion.

Dinamo a decis ca toate meciurile de "acasa" din sezonul viitor sa se joace pe National Arena, in ciuda costurilor ridicate pe care va trebui sa le suporte clubul.

Adi Mutu a negat zvonurile legate de posibilitatea ca Dinamo sa isi aleaga o arena mai mica (stadionul din Voluntari era o propunere) pentru meciurile mai putin atractive.

"Jucam pe National Arena. Toate meciurile vor fi importante, asa ca nu luam in calcul sa mergem in alta parte pentru anumite meciuri. Vom suporta costurile, nu e o problema asta.", a spus managerul lui Dinamo la Ora Exacta in Sport.

50.000 de euro este costul aproximativ pentru inchirierea Arenei Nationale la un meci de Liga I.