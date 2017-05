ULTIMA ORA | Decizia finala luata de Craiova pentru meciul cu Viitorul si un anunt foarte important pentru Steaua

Dinamo si FCSB tin cu Craiova in aceasta seara.

Marcel Popescu nu a glumit cand a anuntat ca Gigi Multescu va baga juniorii la meciul cu Viitorul, pentru a menaja titularii pentru partida de peste 10 zile cu Voluntari, din Cupa.

Presedintele Craiovei le-a dat si o veste buna stelistilor, care ar putea sa ii enerveze la culme pe dinamovisti.

"Ne mentinem decizia de a evolua cu tinerii la meciul cu Viitorul, si acelasi lucru se va intampla si in ultima etapa, cu FCSB", a spus Marcel Popescu pentru ProTV.

O echipa a Craiovei slabita in ultimele doua etape este cea mai proasta veste pentru Dinamo, care isi punea toata baza in olteni in drumul spre titlu.

Miza meciului cu Viitorul: 100.000 de euro

Cu o victorie in aceasta seara, Craiova ar trece peste CFR Cluj in clasament, adica ar urca pana pe locul 4.

Asta inseamna bani mai multi din drepturile TV, dar si un drum mai avantajos spre grupele Europa League.