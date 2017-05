ULTIMA ORA! Cresc sansele Stelei sa-l transfere pe Budescu! Decizia jucatorului Astrei

Steaua vrea sa-i transfere pe Budescu si Teixeira in aceasta vara.

Patronul Stelei, Gigi Becali, vrea neaparat sa-l transfere pe Budescu in aceasta vara si l-a rugat si pe Denis Alibec sa-l sune pe jucatorul Astrei. Budescu are si oferte din Emirate, insa Steaua are prima sansa in acest moment.

Conform surselor Sport.ro, Budescu s-a decis sa ramana in Romania deoarece sotia lui urmeaza sa nasca si nu doreste o noua aventura la mare distanta de casa. Astfel, sansele Stelei s-au imbunatatit. Viitorul antrenor al Astrei, Edi Iordanescu, incearca la randul sau sa-l convinga pe Budescu sa ramana.



"Eu ii dau 250.000 de euro pe sezon, plus bonusuri de Champions Leaue, Europa League, si tot acolo ar ajunge. Ii platesc clauza de 700.000 de euro, cum vor si arabii, asa ca va lua 300.000 de euro la semnatura din banii Astrei, plus 20.000 euro pe luna" spunea Gigi Becali in urma cu cateva zile.