ULTIMA ORA | Craiova transfera din Serie A! Oltenii au inceput negocierile cu un international italian

CSU Craiova incearca sa aduca un jucator din Serie A.

Oltenii incearca sa isi consolideze compartimentul defensiv dupa ce echipa lui Mangia a fost criticata in prima parte a sezonului din pricina apararii. Gianluca Di Marzio, cunoscutul jurnalist italian, noteaza pe blogul sau ca oltenii sunt interesati de Andrea Seculin, portarul lui Chievo. Potrivit lui Di Marzio, Craiova a demarat deja negocierile si sunt sanse mari ca mutarea sa se realizeze.

Andrea Seculin are 27 de ani si a fost crescut de Fiorentina. A fost in lotul echipei din Firenze un sezon, 2010-2011, apoi a fost imprumutat doua sezoane la Juve Stabia. Din 2013 este jucatorul lui Chievo, formatie aflata acum pe locul 13 in Serie A. Seculin are si patru selectii la nationala U21 a Italiei.