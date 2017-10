ULTIMA ORA | Lovitura in Liga 1. Echipa care l-a transferat pe Razvan Popa, fostul jucator al lui Inter Milano

Craiova a reusit inca o achizitie. Oltenii l-au adus pe Razvan Popa, cel mai tanar debutant in campionatul Romaniei, dupa Nicolae Dobrin si Florin Raducioiu.

Imediat dupa victoria cu Concordia Chiajna, scor 2-1, succes obtinut aseara, oltenii au anuntat prin intermediul site-ului oficial achizitia fundasului central in varsta de 20 de ani.

"Universitatea Craiova isi intareste apararea cu un oltean get-beget: Razvan Popa a fost jucatorul lui Inter Milano si Zaragoza si este al treilea cel mai tanar debutant roman din Liga I, după Nicolae Dobrin si Florin Raducioiu. Suntem convinsi ca Razvan Popa se va integra rapid in familia Universitatii si ca aceasta integrare va fi mult mai usoara datorita sustinerii si primirii pe care o sa i-o faceti voi, cei mai fierbinti suporteri din tara", se arata in comunicatul postat de Craiova pe site-ul oficial.

Razvan Popa a facut primii pasi in fotbal la juniorii Stelei, dar a fost nevoit sa plece la Sportul Studentesc dupa ce Gigi Becali a luat decizia de a inchide academia. La doar 15 ani si noua luni a debutat in Liga 1, intr-un meci pe care Sportul l-a jucat cu Dinamo, si a atras atentia celor de la Inter Milano. Dupa un sezon in care a castigat Cupa Italiei cu formatia Primavera, Roberto Mancini l-a chemat la echipa mare si i-a oferit sansa de a debuta pentru Inter intr-un amical cu Bayern Munchen.

In 2016, italienii l-au cedat pe Razvan Popa la Real Zaragoza, dar au pastrat 50% dintr-un eventual transfer. Zaragoza l-a imprumutat insa la Burgos, iar dupa sase luni a revenit. Spaniolii nu i-au mai acordat sanse de a juca, astfel ca Popa a fost lasat liber de contract.