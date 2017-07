ULTIMA ORA | Cine este jucatorul U21 cu care Dica va incepe diseara primul meci al sezonului

FCSB debuteaza in noul sezon pe teren propriu, cu FC Voluntari

Nicolae Dica debuteaza pe banca Stelei in fata unui adversar incomod, FC Voluntari, echipa care a cucerit doua trofee in sezonul recent incheiat, Cupa si Supercupa Romaniei.

Voluntari are jucatori experimentati in lot, multi dintre ei trecuti de 30 de ani si a aratat ca este genul de echipa care se pricepe de minune sa sufoce un meci. Este exact ce are nevoie Claudiu Niculescu si in aceasta seara.

Steaua va fi obligata sa construiasca, iar Dica va trimite in teren inca din primul minut doi oameni de creatie - Teixeira si Budescu.

Dica e precaut insa cand vine vorba de Alibec. Revenit recent dupa o accidentare, Alibec va ramane pe banca si va fi folosit, cel mai probabil, in repriza a doua, asa cum a anuntat zilele trecute si patronul Stelei, Gigi Becali.

Jucatorul U21 pe care Dica il va trimite in teren in echipa de start este Denis Man.