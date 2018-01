CFR renunta la inca un nume important. Jucatorul pleaca la o rivala din Liga 1

Dan Petrescu si-a mai dat acordul pentru o plecare de la CFR!

Spanionlul Urko Vera va fi cedat la Astra. Marcator de 5 ori in meciurile oficiale din 2017, Vera avea sanse mici sa joace in fata lui Omrani, Balde si Tucudean, asa ca CFR si-a dat acordul pentru imprumutul sau pana in vara. Daca Astra va fi multumita, il poate opri pe varful de 30 de ani pentru 250 000 de euro.



Vera este a treia 'iesire' importanta de la CFR dupa Dan Nistor si Moutinho. De la Cluj au mai plecat si pustii Hamed si Al. Chirita, ambii la Sepsi.