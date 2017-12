ULTIMA ORA | CFR ii raspunde lui Becali: "Omrani are contract pana in 2019, impresarul francez detine doar un prim contract"

Gigi Becali a anuntat ca s-a inteles cu impresarul lui Omrani si cu fotbalistul pentru un transfer la Steaua. Acesta ar urma sa semneze un contract la inceputul lunii ianuarie. Iuliu Muresan ii da, insa, o veste proasta.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Iuliu Muresan a reactionat la scurt timp dupa anuntul facut de Becali cu privire la o intelegere pe care o are cu Omrani. Presedintele CFR-ului spune ca francezul a semnat un contract pana in 2019. Impresarul francez al acestuia ar detine doar primul contract, cel scadent in vara anului viitor.

"Mai e mult pana atunci, sa nu ne grabim, mai e timp pana la vara, dar nu mai e mult timp pana poate semna cu alta echipa. Acum este exclus sa fie jucatorul FCSB. Sa nu speculam. Contractele se semneaza numai vara si iarna. Nu stiu daca a negociat cu Becali. Imprearii care reprezinta un jucator pot negocia. Un club poate vorbi cu impresarul. In rest, ce discuta impresarii, e treaba lor. Contractul lui nu se termina in vara, mai are un an si jumatate.

Impresarul are o parte dintr-un contract initial, nu are si a doua parte, el nu stie despre ce e vorba per total. Cu jucatorul nu au voie sa discute, cu impresarul pot vorbi. Impresarul lui e francez, nu e roman. Omrani are contract pana in 2019, a avut loc o prelungire de contract", a spus Muresan la Digisport.

"Dupa meciul de la Craiova am avut o intalnire cu toata echipa, cu stafful, cu familiile tuturor. Omrani a venit la mine si mi-a zis ca se simte bine la Cluj. Mi-a spus ca totul este grozav pentru el aici si ca datoreaza totul echipei si lui Dan Petrescu, antrenor care ii este ca un tata. Asa mi-a spus", a adaugat Muresan.