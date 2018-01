ULTIMA ORA | CFR a crescut oferta si a batut palma pentru transferul lui Ionita! Cati bani primeste Astra

Astra a tinut la pret si se alege cu o suma consistenta de pe urma transferului lui Alex Ionita.

CFR Cluj si Astra Giurgiu au batut palma pentru transferul lui Alex Ionita, pentru 1,2 milioane de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer.

Transferul va fi anuntat oficial in urmatoarele ore.

In ultimele saptamani, cele doua cluburi au fost in tratative, iar giurgiuvenii au tinut la bani.

In timp ce lotul lui Edi Iordanescu a plecat in Cipru pentru pregatirea de iarna, Alex Ionita a ramas la Bucuresti, si s-a antrenat singur in aceasta perioada.