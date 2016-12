ULTIMA ORA! Cernat, aproape de o revenire spectaculoasa la Dinamo dupa 15 ani! 

Florin Cernat nu duce lipsa de oferte, chiar daca are 36 de ani.

Cernat a jucat la Voluntari in aceasta toamna, dar este dorit atat de Sumudica la Astra, cat si de Andone la Dinamo.



Cernat ar reveni la Dinamo dupa 15 ani, club care l-a vandut la Dinamo Kiev in 2001. Cu 5 goluri si 7 pase decisive in acest sezon, Cernat l-a impresionat pe Andone, care a luat deja legatura cu jucatorul, scrie Digi.



Si Sumudica a anuntat ca e interesat de Cernat, dupa ce a incercat sa-l aduca la Astra in 2015. Cernat e vazut ca inlocuitorul perfect pentru Budescu.