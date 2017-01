ULTIMA ORA: Cernat a semnat! Dorit de Dinamo si Astra, mijlocasul a ales Voluntari

Florin Cernat va mai juca un sezon la FC Voluntari.

Florin Cernat si-a prelungit contractul cu FC Voluntari pentru un nou sezon, dupa discutiile nefinalizate cu Dinamo si Astra Giurgiu.

"Da, voi continua sa joc la FC Voluntari, atat in acest campionat, cat si in sezonul viitor. M-am simtit si ma simt foarte bine aici. La Voluntari sunt conditii cu mult peste ceea ce au majoritatea echipelor din prima liga. Personal, cred ca inca mai am destule de spus in fotbal si pot ajuta aceasta echipa sa isi indeplineasca obiectivele propuse”, a declarat Cernat pe site-ul oficial al clubului.