ULTIMA ORA | Ce a aflat Miriuta despre scandalul de la hotel, dupa ce a dat cateva telefoane! De la ce "s-ar fi luat" jucatorii

Vasile Miriuta nu a avut habar de ce s-a intamplat in hotelul in care a fost cazata delegatia dinamovista, in noaptea de miercuri spre joi, dar spune ca a aflat azi, dupa ce "a dat cateva telefoane".

Nici vorba de alcool, spune Miriuta, ci doar foarte multa patima in randul jucatorilor sai pentru meciul dintre... Bayern Munchen si Leipzig, din Cupa Germaniei.

"Am dat si eu niste telefoane, ca am niste prieteni la Neamt. Am sunat si la hotel, si la politie."

"A fost Bayern - Leipzig, s-au strans mai multi jucatori intr-o camera, unii au fost cu Bayern, altii cu Leipzig."

"S-au bucurat, un vecin a zis sa se faca liniste, dar nici vorba de bauturi sau altceva."

"Sunt zvonuri care nu fac bine echipei, dar vad ca suntem atacati din toate partile. Suntem pe un drum bun, avem nevoie de liniste."

"Daca se va intampla vreodata ceva, vor ramane interne lucrurile, pentru ca nu imi place sa imi spal rufele in public si la TV."

"Cel mai important e ca am mers mai departe in Cupa. Chiar daca e in Liga a 3-a, Aerostarul e o echipa de Liga a 2-a, foarte bine organizata.", a spus Miriuta pentru PRO TV.

Dinamo s-a chinuit pana in finalul meciului pentru calificarea in optimi. Golul victoriei cu Aerostar Bacau a venit in minutul 85.