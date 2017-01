ULTIMA ORA | Budescu face acum vizita medicala si ar putea sa semneze in urmatoarele ore!

Dorit de Steaua si de Astra, si curtat de turcii de la Karabuk, Budescu e pe cale sa accepte o oferta surpriza.

Budescu a ales Steaua, dar nu pe cea a lui Gigi Becali. Mai multe publicatii din Serbia, citate de news.ro, scriu ca atacantul roman ar putea sa semneze in urmatoarele ore cu Steaua Rosie Belgrad.

Mai mult, Gazeta Sporturilor anunta ca Budescu este deja la Belgrad, si face la aceasta ora vizita medicala.



Inainte de startul campaniei de transferuri din Liga I, Gigi Becali a dat ca sigur transferul lui Budescu la Steaua.

Marius Sumudica a declarat si el, in mai multe randuri, ca si-ar dori sa il aibe si in a doua parte a sezonului, iar imediat dupa Revelion, turcii de la Karabukspor au negociat cu atacantul roman.

Budescu este sub contract cu Dailan Yifang si a jucat sub forma de imprumut la Astra in prima parte a sezonului.