Becali negociaza cu Matel, Celeban si Balasa de la AS Roma! Ce oferte a facut

Gigi Becali a dezvaluit numele jucatorilor cu care negociaza in aceste zile.

Celeban si Balasa sunt fundasii cu care negociaza Steaua in aceste zile. Balasa are sanse mai mari sa vina decat fostul jucator de la Vaslui, care a primit oferta de prelungire din partea celor de la Slask.

Pana la rezolvarea conflictului cu Astra pentru Junior Morais, Gigi Becali a dezvaluit ca a negociat si cu Dinamo Zagreb pentru Matel, alt fost jucator de la Astra.



"Cred pe unul in vom rezolva dintre cei doi fundasi.

I-am zis lui Reghe sa jucam cu Momcilovici in dreapta si sa joace Junior Morais in stanga. A zis ca asa va face.

Am vorbit si cu Matel azi, au cerut 1 milion, le-am dat 300.000 de euro. Le-am zis ca eu cand dau 1 milion pe juucator si nu il mai vreau, il dau cu 100.000. Ei vor sa isi recupereze si suma de transfer si salariile cheltuite pana acum. Dar nu joaca.

Fundasii centrali, unul este Celeban, celalt nu il pot dezvalui, e un jucator important, un roman din strainatate. Nu e Gaman.

Poate sa joace si fundas drapta si fundas central. Nu e Gardos.

E foarte bun jucator ca fundas central si dreapta. Balasa e. E fotbalist. E imprumutat in liga a doua de AS Roma, o sa-l luam. Am vrut sa-l mai luam in trecut, il luam acum", a declarat Becali la Digi.