ULTIMA ORA: Becali merge la echipa inaintea meciului cu CFR Cluj! Ce vrea sa-i spuna pustiului Vlad

Becali vrea sa-si motiveze jucatorii inaintea derby-ului cu CFR!

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Merge azi in cantonament pentru a discuta cu fotbalistii lui Dica. Pustiul Andrei Vlad e primul pe care vrea sa-l ia la o discutie intre 4 ochi. Becali il va asigura pe pustiul de 18 ani de toata increderea lui. Vlad a devenit titular dupa despartirea Stelei de Nita.



"Lui Vlad o sa-i spun: bai, Vlad, imi dai foarte mare siguranta. Mie asa mi se pare, ca da siguranta. Si la fazele fixe iese bine! Sa lase emotiile pentur ca va creste in 3, 4, 5 meciuri. Am foarte mare incredere in el, o sa-i spun asta", a zis Becali.