ULTIMA ORA | Becali a facut oferta pentru Nemec! Cati bani da pentru golgheterul slovac al lui Dinamo: "Am vorbit deja cu impresarul"

Gigi Becali e decis sa ii mai dea o lovitura lui Dinamo, dupa ce iarna trecuta l-a luat pe Bizonul Gnohere. Slovacul Nemec e chemat la Steaua.

Gigi Becali e decis sa il transfere pe golgheterul slovac Adam Nemec, atacant care a marcat de doua ori in ultimul meci al nationalei sale. Nemec si Slovacia au terminat grupa de calificare la Mondial pe locul 2, dar slovacii nu sunt siguri de baraj, avand un punctaj slab.

Becali a dezvaluit ca a vorbit deja cu impresarul lui Nemec si l-a anuntat pe acesta ca ii va da atacantului un salariu lunar de 15.000 euro.

"E ceva adevarat, dar nu in totalitate. Am vorbit cu impresarul ca sa stim situatia jucatorului. Mi-a spus ca in iarna poate semna si i-am oferit un salariu de 15.000 euro pe luna. Daca atat ii ofera si Dinamo, sa ramana acolo. Daca nu ii dau drumul acum pe cat ofer eu, 500.000 euro, o sa il dea mai tarziu pe 200.000 euro.

Eu vreau concurenta, la Steaua e concurenta! Obligatia mea e sa dau salariul la jucator, atat! Restul, ei sa arate ca merita", a spus Becali la Digisport.