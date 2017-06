ULTIMA ORA | Becali a rezolvat afacerea Boldrin, dar NU a obtinut suma pe care o anuntase aseara

Turcii de la noua echipa a lui Sumudica au venit astazi la Bucuresti pentru negocierile finale in afacerea Boldrin.

Gigi Becali s-a inteles astazi cu turcii de la Kayserispor pentru transferul lui Boldrin, dar suma obtinuta de FCSB este putin mai mica decat cea anuntata aseara de patronul Stelei la Sport.ro (1,5 milioane de euro).

Becali a batut palma cu turcii pentru 1,2 milioane de euro, anunta DigiSport.

In negocierile de azi, a fost un moment in care tranzactia ar fi putut pica. Turcii voiau un imprumut, cu optiune de cumparare la finalul sezonului, dar Becali nu a vrut sa ia in calcul aceasta varianta, asa ca s-a multumit cu o suma cu 300.000 de euro mai mica decat cea pe care o ceruse initial.

Chiar si in aceste conditii, Boldrin este o afacere profitabila pentru Becali, care l-a cumparat pe Boldrin de la Astra, in urma cu un an, in schimbul a 400.000 de euro.