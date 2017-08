ULTIMA ORA: Becali a facut oferta pentru un jucator din Liga 1! Surpriza URIASA: pe cine vrea

Becali are o noua tinta in Liga 1!

Dupa ce a negociat toata vara pentru Morutan, Becali s-a reorientat spre un alt jucator de la Botosani. Il vrea pe Golofca, omul inceputului de sezon in Liga 1! Becali i-a cautat pe sefii de la Botosani si le-a transmis ca-l intereseaza mijlocasul ofensiv. Patronul Stelei spune ca nu vrea sa plateasca mai mult de 300 000 de euro pentru transferul fotbalistului de 27 de ani.

"E adevarat, mi-au spus de Golofca. Si Dica, si MM mi-au zis. Am vorbit cu presedintele de la Botosani, a zis ca o sa faca un pret. Sa faca ei pretul si pe urma vedem. Nu merita 500 000 de euro, dau 300 000 pe Golofca. Cel mult! Nu comparam Baluta cu Golofca. Baluta e unul dintre cei mai buni din campionat. Cred ca daca-l luam, maine e titular la Steaua. Golofca nu cred eu ca va fi printre titulari!", a spus Becali la Digisport.

Golofca are 3 goluri marcate in primele 4 etape din Liga 1. Cel mai important a venit in derby-ul cu Dinamo, castigat de Botosani cu 1-0 pe National Arena.