ULTIMA ORA! Bataie in vestiarul lui Juventus! Calintaru a lovit un perete si si-a FRACTURAT un deget dupa ce a ratat 11m

Juventus 1-2 Steaua / Nou-promovata din Colentina a ratat penalty in minutul 95!

Juventus nu a profitat de autogolul Stelei din secunda 13 si nici de penalty-ul primit in prelungiri. Calintaru a incercat o scarita de efect, insa Nita s-a prins si a retinut mingea fara probleme.



S-a lasat cu scandal in taraba lui Juventus. Un conflict a iscat la vestiare intre jucatori, iar Calintaru a dat un pumn in perete! Jucatorul si-a fracturat un deget si a fost transportat de urgenta la spital!

Daniel Oprita a fost extrem de nervos la finalul partidei. A tipat minute in sir in vestiar la elevii sai dupa infrangerea cu 2-1.