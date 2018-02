FOTO! Balgradean a semnat cu Steaua: "Am venit sa castig titlul! E un pas inainte!" Ce numar va purta

Cristi Balgradean a semnat pe un an si jumatate cu Steaua.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

UPDATE: Steaua anunta oficial ca Balgradrean a semnat pana in 2020.

"Sunt fericit ca am venit la Steaua si consider ca este un pas inainte in cariera mea. Vreau si sper sa ajut echipa sa castige cat mai multe trofee in perioada urmatoare", a declarat Balgradean pentru www.steauafc.com.

Balgradean a revenit de urgenta din Italia si a semnat cu Steaua pe un an si jumatate. El va primi un salariu de 10.000 de euro pe luna din partea lui Gigi Becali.

Balgradean le transmite dinamovistilor ca nu au de ce sa fie suparati. Din Stefan cel Mare a fost indepartat, iar acum isi va face datoria pentru marea rivala. Balgradean spera sa obtina titlul de campion, dupa ce a cucerit o Cupa cu Dinamo.



"Nu mai conteaza, important e ca am semnat si sper sa imi fac treaba cat mai bine. N-am primit mesaje de la dinamovisti, asta e viata de fotbalist, sunt profesionist si imi fac treaba unde sunt. Aici am fost dorit si am semnat. Acest transfer inseamna un pas inainte pentru mine, am venit de la Chiajna, o echipa de la retrogradare. M-am simtit bine si acolo, dar acum sunt la Steaua si ma simt bine aici.

Mi-as dori sa iau titlul, pentru asta am venit sa-mi ajut colegii la indeplinirea obiectivelor. As dori sa castig titlul de campion si Cupa. Nu am apucat sa vorbesc cu Nicolae Dica, acum am venit.

Andrei Vlad a fost colegul meu la Craiova, il cunosc foarte bine, e tanar de perspectiva cu reale calitati si cu siguranta o sa creasca.

Am fost la nationala, va depinde de evolutiile mele. Daca selectionerul va hotari ca voi fi de folos nationalei...

Daca ai venit la Steaua accepti si critici si laude, asta e Steaua, o echipa mare.

nu am pregatire cu echipa mare, dar sunt pregatit. M-am pregatit cu echipa a doua. NU cred ca va fi o problema cu fanii Stelei. Cred ca o sa ma critice sau laude dupa prestatia mea", a spus Balgradean.