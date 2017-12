ULTIMA ORA | Au batut palma! Unde il trimite Becali pe Golofca

Becali si Iftime s-au inteles ieri pentru transferul lui Olimpiu Morutan, dar discutiile dintre ei nu s-ar oprit. Astazi, acestia au batut palma si pentru Golofca!

La nici 24 de ore dupa ce s-au inteles pentru trecerea lui Morutan de la Botosani la Steaua, Becali si Iftime au batut palma pentru o mutare in sens invers.

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, anunta ca s-a inteles pentru revenirea lui Catalin Golofca!

Golofca va fi imprumutat de Steaua la Botosani.

"Eu i-am spus clar lui Gigi Becali ca am incredere in calitatile lui Golofca si sunt sigur ca la mine la Botosani o sa isi revina. Gigi mi-a spus ca el nu mai poate sa stea dupa Golfoca sa arate ca are valoare de Steaua, ca timpul il costa bani multi si nu doreste sa plateasca salarii de Liga I unor fotbalisti care joaca la echipa a doua.



Am discutat vineri pe la pranz cu Golofca si ne-am inteles. El mi-a transmis pretentiile lui, iar eu am fost de acord. E clar ca nu pot sa ii dau salariul pe care il are la Steaua, dar chiar si asa tot e bine. Eu sunt sigur ca Golofca o sa ne ajute sa urcam in clasament, iar Costel Enache o sa il puna din nou pe picioare", a spus Iftime, potrivit publicatiei Fanatik.

Fanatik noteaza ca Golofca va incasa 6.000 euro lunar la Botosani.