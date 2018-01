ULTIMA ORA | Astra s-a miscat rapid si a adus un fotbalist pe postul lui Ionita. Cu cine a semnat fosta campioana

Alex Ionita este cu un pas si jumatate la CFR Cluj. Ardelenii il asteapta pe mijlocas in cantonamentul din Spania, dar mai intai Astra trebuie sa ii acorde permisiunea finala.

Pana sa oficializeze plecarea lui Ionita, conducatorii Astrei s-au asigurat ca au un inlocuitor. Acestia au adus un alt mijlocas ofensiv, apropiat de varsta cu Ionita.

Vlad Barbulescu este ultima achizitie a Astrei! Acesta a sosit de la Viitorul Domnesti.

"Echipa noastra se intareste la capitolul U21, unde sta tot mai bine, Vlad Barbulescu fiind ultimul transfer oficial al formatiei noastre.

Jucator de profil ofensiv, aflat printre golgheterii formatiei Viitorul Domnesti, in prima parte a campionatului, Barbulescu - nascut pe 09.01.1997 - a debutat in Cipru in tricoul Astrei, in amicalul cu Karmiotissa, de marti, scor 2-0, imediat dupa acest amical punandu-si semnatura pe contract, unul care se intinde pe o perioada de 3 ani si jumatate.

Mult succes in tricoul echipei noastre, Vlad Barbulescu", se arata in comunicatul Astrei.