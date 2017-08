ULTIMA ORA! Anuntul facut de Baluta, dupa negocierile cu Steaua! Ce raspuns i-a dat lui Becali

Becali anunta ca a negociat cu Baluta, insa jucatorul sustine ca nu se pune problema unui transfer.

"Vreau sa spun ca suporterii trebuie sa stea linistiti, gandul meu este la Craiova. Sunt capitanul echipei, ma mandesc cu asta. Ma mandresc ca sunt oltean, vreau sa se lase deoaparte ce a aparut acum, ma concentrez pe ce am de facut la Craiova, vreau sa realizez cu colegii obiectivul de a ridica un trofeu, apoi sa ma gandesc la un transfer, dar afara", a spus Baluta intr-un interviu acordat site-ului clubului.

Becali a anuntat ca a negociat atat cu Baluta cat si cu tatal sau, insa nu s-a inteles cu impresarul jucatorului.



"Cu Baluta sa va zic care e treaba. A venit unul din Cipru sau Anglia, ca e impresarul lui Baluta, acum cateva luni i-am dat 1 milion. Acum am dat 2 milioane de euro. Am vorbit cu Baluta si cu tatal lui Baluta, m-a sunat si baiatul, am negociat salariul, el are clauza de 3 milioane de euro. I-am zis ca dau 2 milioane nu platesc clauza, de 3 milioane.

Baluta vrea 250.000 de euro pe an. Dar impresarul vrea si el 150.000 de euro. Chiar daca platesc clauza de 3 milioane, bine, nu o platesc, dar ipotetic, daca dau 3 milioane de euro, cum sa mai dau si la impresar bani. Pai eu fac tot si el vrea 150.000 de euro, i-am zis ca e nebun", a spus Becali la Digi.