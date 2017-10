ULTIMA ORA | Cand revine Alibec! Anuntul facut imediat dupa meciul cu Timisoara

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

Daca la flash-interviuri Dica parea inca suparat pe Denis Alibec si nu a dorit sa discute despre situatia atacantului, la conferinta de presa antrenorul Stelei a facut un anunt important. Denis Alibec revine de maine la antrenamentele echipei.



"Alibec, de luni la antrenamente. Vedem daca va fi si in lot", a declarat Dica.



Cel mai probabil, Denis Alibec va avea ocazia sa joace in etapa urmatoare, in super meciul cu Craiova.