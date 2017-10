ULTIMA ORA! Alibec, EXCLUS DIN LOT! Becali: "Dica a zis ca pleaca da il impun!" Atacantul, amendat cu 75.000 de euro!

Dica a decis sa nu mai conteze pe Alibec dupa gesturile de la Voluntari.

Becali anunta ca a discutat aseara cu Dica, iar antrenorul Stelei a decis sa-l excluda din lot pe Denis Alibec, dupa jocul slab si gestul de aseara de la Voluntari. Becali l-a amendat pe atacant si cu 25% din contract, adica 75.000 de euro, chiar daca asteapta o oferta de 10 milioane de euro din Premier League.

"Echipa n-a jucat rau. Dar am avut un jucator care era capat de drum. Cum ajungea mingea la Alibec cum se oprea faza. N-am stiut ca are in contract sa fie titular si sa joace tot meciul.

N-am fost niciodata atat de suparat. I-am permis atat de multe si am ajuns aici. Am vorbit cu el, Dica mi-a zis ca pentru el nu mai exista.

In situatii de indisciplina tot timpul am respectat hotararile antrenorilor. I-am zis ca n-am ce face. Ieri a sunat impresarul din Anglia. Mi-a zis ca pe data de 9 noiembrie revin cu oferta pentru Alibec. Pe data de 9 trebuie sa vina oferta, am zis 10 milioane de euro.

Asta e acum, daca pierd bani, nu permit asa ceva. Deja s-a umplut paharul. A fost ultima picatura. A distrus toate mingile pe care le-a muncit echipa, apoi tot el s-a suparat ca a fost schimbat. Asta nu se permite niciodata la Steaua.

Dica mi-a zis ca nu permite, el nu mai face parte din lotul echipei. Daca nu sunteti de acord, renunt eu. Asa mi-a zis aseara. I-am zis lui Argaseala aseara, amenda 25% din salariu. Si lui si lui Golofca. Nu mai permit nimic la Steaua. Toleranta ne-a adus aici, nu mai tolerez nimic. Il penalizez cu 75.000 de euro pentru atitudinea din ultima perioada. Nu o sa mearga cu echipa in Israel, nu mai face parte din lot. Poate sa stea pe bara pana la finalul contractului, ii dau banii si gata, nu mai am nevoie", a spus Becali la Ora exacta in sport.