ULTIMA ORA | Suma uriasa pentru transferul lui Morutan! Iftime: "Discutam cu un club important"

Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani, sustine ca a primit o oferta de 1,5 milioane euro pentru Olimpiu Morutan, una dintre perlele Ligii I.

Morutan a dat primul sau gol in Liga I in urma cu o saptamana, iar acum poate bifa deja un transfer extrem de important. Patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, sustine ca este in discutii cu un club "important", dispus sa plateasca 1,5 milioane euro.

"Morutan este talismanul nostru, este valoarea pe care astazi ne bazam. Daca va fi sanatos si daca asculta de antrenor si de noi, va fi un jucator care se duce la 2 milioane de euro. Eu stiu discutiile care sunt. Ultima discutie purtata este de 1,5 milioane de euro. Este un club foarte serios care ne-a contactat, au venit sa discute cu noi, au discutat si cu jucatorul, dar pana in iarna nu poate pleca. Eu nu as vrea sa-l dau in iarna, dar am nevoie de niste bani. Cine imi da un avans, jucatorul poate pleca in vara la el. E foarte important ca acest jucator sa faca progrese. Potrivit datelor InStat, la ora actuala, Morutan e in primii cinci din campionat pe postul lui. El are 18 ani, iar ceilalti au 20 si ceva, 30 de ani. Daca in vara, Morutan are 10 goluri, 15 pase de gol si este un jucator care nu se mai impiedica in fata portii, face bani multi", a spus Valeriu Iftime.