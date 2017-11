Ultima mutare a lui Dinamo, semnal clar ca Negoita se retrage de la club? "E jucator de 5 milioane de euro! Il tii chiar daca dai bani din buzunar!"

Dinamo l-a pierdut pe Costache, tanarul fotbalist urmand a ajunge la CFR Cluj. Nu este singura plecare anuntata de la Dinamo: Nemec, Filip sau Nedelcearu se pregatesc si ei.

Dumitru Dragomir, fost presedinte al LPF, este de parere ca cedarea unui jucator de viitor asa cum este Costache reprezinta semnalul clar ca Negoita vrea sa se retraga de la club.



"Costache e jucator de 5 milioane de euro. Trebuia tinut chiar daca dai bani din buzunar", a declarat Dragomir pentru ProSport.

Fostul sef al Ligii nu-l condamna pe actionarul dinamovist. In opinia lui Dragomir, Dinamo s-ar fi desfiintat daca nu venea Negoita sa investeasca la echipa.



"Fostul sef al ANAF-ului, Pop, a facut mari magarii in ceea ce priveste Dinamo. Daca se intra acolo, nu are cum sa scape fara ani grei de puscarie. In loc sa se duca datoriile la stat s-au dus pe niste hartii semnate. Negoita a fost binevenit la Dinamo, altfel Dinamo se desfiinta definitiv. Foarte greu se gaseste un investitor. Negoita nu a facut lucruri rele, dar a incercat pe toate caile sa faca rost de bani", a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.