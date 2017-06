Ultima etapa, ultimele batalii: Pandurii, Poli si Chiajna joaca in aceasta seara, de la 21:00, pentru SALVARE. Cum arata situatia in clasament

19:13

ACS Poli, avantajata in caz de egalitate de puncte

In acest moment, Pandurii are 27 de puncte, iar Poli si Concordia cate 26. In caz de egalitate, ACS Poli este formatia avantajata.

Banatenii au terminat sezonul regulat cu punctaj par, deci punctele formatiei timisorene nu au fost rotunjite in plus, cum s-a intamplat in cazul adversarelor directe. Pe de alta parte, Pandurii are avantaj in meciurile cu Concordia Chiajna din Play Out, impunandu-se cu 1-0 si 3-2. Astfel, daca cele trei echipe ar termina la egalitate, ACS Poli ar fi salvata, Pandurii ar merge la baraj, iar Chiajna ar cadea direct.