ULTIMA aparitie publica a lui Victor Becali inainte de noua condamnare! Ce AROGANTA a facut la Dinamo - Steaua! VIDEO

Fratii Becali au fost din nou condamnati la inchisoare, in cazul mitei pentru judecatoarea Terceanu.

Victor si Giovani Becali au recunoscut ca au dat mita si au fost condamnati, in timp ce Cristi Borcea a negat si a fost achitat. :)

Fratii Becali erau eliberati din inchisoare dupa condamnarea din Dosarul Transferurilor, iar cei doi se vor intoarce in spatele gratiilor si isi vor continua pedepsele. Victor mai are 3 ani de executat, in timp ce Giovani mai are 5 ani si 8 luni!

Victor Becali a mers duminica seara pe National Arena la derby-ul dintre Dinamo si Steaua. Intrebat de un reporter "cum vede meciul dintre Dinamo si Steaua", fostul impresar a replicat amuzat: "Din tribuna, cum?".

Sentinta pronuntata marti dupa-amiaza de Inasta Curte de Casatie si Justitie ii trimite inapoi dupa gratii pe fratii Ioan si Victor Becali. Si fosta judecatoare Geanina Terceanu (in prezent Teodorovici) a primit o pedepasa grea - 7 ani de inchisoare pentru luare de mita.

Din pedeapsa i se va reduce durata retinerii, a arestarii preventive si a arestului la domiciliu, de la 19.11.2015 pana la 07.02.2016. De asemenea, instanta a dispus confiscarea a 185.000 de lei de la Geanina Teodorovici si a decis sa i se interzica drepturile pe o perioada de 3 ani.

Victor Becali a primit o condamnare de 5 ani si 8 luni, din care i se va scadea durata arestarii preventive, precum si perioada executata, de la 04.03.2014 la 04.01.2018.

Ioan Becali a ramas cu pedeapsa dispusa anterior, adica 7 ani si 4 luni.

Cristian Borcea si avocatii Antonie George Iorgovan si Petre Daniel Costel au fost achitati

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondate apelurile fratilor Becali. Fratii Becali sunt, in acest moment, eliberati conditionat in Dosarul Transferurilor, dar ar urma sa se intoarca in penitenciar marti seara.