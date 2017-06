Budescu da deja goluri pentru Steaua, dar NU e jucatorul ei! Contractul NU a fost inregistrat. Reactia de ultima ora a lui Becali

Astra refuza semnarea actelor finale pentru a evita plata taxei de solidaritate in valoare de aproximativ 30 000 de euro.

Clubul din Giurgiu nu vrea sa renunte la procentul de 5% pe care il prevede regulamentul in cazul transferurilor directe. Sefii Astrei sustin ca trecerea lui Budescu la Steaua s-a facut din postura de jucator liber de contract dupa achitarea clauzei de reziliere. Taxa de solidaritate se imparte intre fostele cluburi ale jucatorului transferat.

Becali n-are nicio emotie si ii linisteste pe fani. Totul va fi solutionat la Comisii.

"Miza este 5% din taxa de solidaritate. Noi l-am luat pe Budescu platind clauza. Tot un fel de transfer este si tot o s-o plateasca. Nu are nicio legatura cu noi problema asta. Noi nu am facut transfer, ca nu l-am luat prin transfer. I-am platit clauza. Ei spun: daca nu l-am transferat si s-a platit clauza, atunci nu se poate considera transfer si nu mai platim 5%. Nu e in niciun fel de pericol transferul sau la Steaua.

Clauza de reziliere e tot suma de transfer, numai ca nu e prevazut explicit in regulament. Nu noi platim clauza asta. Chiar daca am da-o noi, ne judecam si o luam de la ei. Budescu e jucatorul nostru, ce treaba avem noi cu asta?", a spus Becali pentru PRO TV.