Nu s-a mai intamplat NICIODATA asta la Steaua! Aroganta de MILIOANE a lui Becali pentru primul titlu dupa 3 ani. Ce se intampla in echipa lui Dica

Becali n-are de gand sa mai rateze titlul, cum s-a intamplat in ultimele doua sezoane.

Dupa ce a iesit din Champions League, Dica va avea la dispozitie cu adevarat o echipa stelara pentru nivelul Ligii 1. Pentru prima oara de cand Becali e patron, lotul nu pare sa sufere pe absolut NICIO pozitie. Daca pana acum investitiile evitau fara exceptie posturile deficitare, de data aceasta Becali pare sa fi schimbat strategia, in speranta ca va ajunge in sfarsit la milioanele din Champions League. Pentru 2018, Steaua isi propune sa intre in grupele Ligii. Singura sansa: titlul in Romania. 2018-2019 va fi primul sezon din care Romania revine la o singura participanta in Champions League.

Becali ii propune lui Dica o misiune a optiunilor dificile. Dupa transferurile lui Planic, Jorge, Benzar, Coman si Nedelcu, Steaua si-a asigurat solutii de top pe toate posturile. Dica nu va mai fi nevoit sa improvizeze pe niciun post. Are cel putin doua variante foarte bune in fiecare zona a terenului. De exemplu, postul de fundas dreapta, unde Benzar pare sa fie de neclintit, ii mai are ca optiuni si pe Enache sau Pleasca. Misiunea cu adevarat grea pentru Dica vine de la mijloc in sus. 9 jucatori se lupta pentru doar 3 locuri in spatele lui Alibec. Si capitanul are o dublura de top, pe bizonul Gnohere.

Echipa ideala (in paranteza sunt trecute rezervele pe post)

Portar: Nita (Stancioiu, Vlad)

Fundas dreapta: Benzar (Pleasca, Enache)

Fundasi centrali: Balasa, Planic (Larie, Artur Jorge, Momcilovic, Filip)

Fundasi stanga: Junior Morais (Momcilovic, Filip)

Mijlocasi centrali: Pintilii, Nedelcu (Filip, Achim, Ovidiu Popescu)

Mijlocasi ofensivi: Teixeira, Budescu, Florinel Coman (Tanase, Man, Benzar, Enache, William de Amorim, Golofca)

Atacant: Alibec (Gnohere)

Tu ce echipa de start ai trimite in teren?