Tucudean vrea sa-si cumpere club de fotbal: "Familia mea are multe afaceri!" Unde isi investeste banii

George Tucudean e unul dintre cei mai bogati jucatori din Romania.

Familia lui Tucudean are o avere estimata la peste 20 de milioane de euro si este inclusa in top 300 al revistei Capital.

Tucudean are doar 26 de ani, dar se gandeste deja la finalul carierei. El spune ca ar vrea sa cumpere un club de fotbal in Arad ca sa ii ajute pe juniorii din zona.

"Cred ca voi juca atat cat ma tin picioarele. O sa ma las atunci cand nu mai pot si simt ca nu mai are rost sa fortez aiurea. Familia mea e implicata in foarte multe afaceri, deci nu cred ca va fi foarte grea schimbarea, pentru ca am ce sa fac acasa.

Poate voi cumpara un club, familia mea sa detina un club. Stiu ce inseamna sa ai ca junior toate conditiile. Avem, de exemplu, niste antrenori foarte buni in Arad, care probabil n-au conditii din punct de vedere financiar. Ei nu au sustinere, asa ca acolo ma voi implica mult mai mult", a povestit Tucudean la Digi.

Tucudean are unul dintre cele mai bune sezoane din cariera, cu 11 goluri in toamna pentru Viitorul. Tucudean a semnat cu CFR in aceasta iarna.