"Tucudean ne-a lasat la greu! A anuntat ca nu mai face fata presiunii!" Reactia lui Hagi dupa 0-0 cu Voluntari

Viitorul 0-0 Voluntari / Hagi e dezamagit de startul slab de sezon, cu 4 puncte in 5 etape castigate si calificarea ratata in Champions League.

"Ne-a obligat foarte tare minunea de anul trecut, a fost ceva unic. Trebuie sa iesim in fata, sa mergem inainte. La momentele grele, adevaratele persoane atunci se vad. Jucatorii au strans randurile si au facut un meci bun. Adversarul stie s ajoace la rezultat, s-a aparat bine. Speram sa avem mai multe sanse, am pierdut doua meciuri in minutul 92. Ne doream 3 puncte, sa dam gol, dar ne impacam cu ce e. Greu o sa fie tot campionatul.", a spus Hagi dupa remiza cu Voluntari.



Tucudean l-a anuntat pe Hagi inaintea partidei ca nu mai poate sa joace la 3 zile si a refuzat sa intre in cantonament. Atacantul poate fi suspendat de Viitorul.



"Tucudean n-a vrut sa mearga in cantonament, ne-a comunicat ca nu mai poate sa joace din 3 in 3 zile, ca e presiunea prea mare si ca nu mai vine. Ne-a parasit cand ne-a fost mai greu. Ne-a lasat, asta e, toata strategia se baza pe el. Noi ne-am facut datoria fata de jucator, l-am ajutat, a stat langa el. El nu a dorit sa mai joace. E primul jucator care a refuzat sa joace. O sa vedem, o sa facem o sedinta, ne gandim ce facem. E un lucru nou, tot la noi in Romania, e ceva nou ca un jucator sa refuze sa joace. Un jucator are drepturi, dar si obligatii".

Tucudean a fost in tribuna la partida cu Voluntari.