Trei jucatori atacati de Reghecampf dupa ce Becali l-a facut praf. Unul dintre ei e pe lista neagra

Reghecampf a fost criticat de patron dupa 1-1 cu Medias.

"Am crezut ca vom avea de castigat cu Boldrin dar nu a fost asa. Am luat gol dupa ce a fost fault la Momcilovic. Jakolis trebuia sa ii dea o pasa de doi metri lui Alibec si dadeam gol. Sulley a stat foarte prost in teren si a gresit cateva mingi la mijlocul terenului. Steaua e altceva si jucatorii trebuie sa inteleaga aceste lucruri.", a spus Reghecampf dupa meci.

Boldrin, Jakolis si Sulley sunt jucatorii pe care Reghecampf a dat vina dupa 1-1 cu Gaz Metan, meci dupa care Becali a iesit si a zis ca Steaua nu joaca nimic si ca echipa e de liga a doua.

Reghecampf a continuat si a doua zi cu atacurile la Boldrin, despre care a spus ca nu a fost pregatit la pauza sa intre pe teren:

"Boldrin nu era pregatit la pauza. O sa am o discutie cu ei, pentru ca ar trebui cand stau pe banca sa fie cu aparatori, cu ghete in picioare, sa fie pregatiti sa intre in teren. Mai ales ca au avut 15 minute la dispozitie, toata pauza", a spus Reghecampf la TV Dolce Sport.

Boldrin este unul dintre jucatorii pe care Reghecampf i-a trecut pe linie moarta in acest retur. Cel mai bun marcator al Stelei in tur si unul dintre oamenii care i-au adus multe puncte lui Reghe, Boldrin a fost scos din echipa dupa transferurile facute in iarna.