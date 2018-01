TREI ECHIPE din Romania si doua din strainatate se bat pe el! Jucatorul DAT AFARA de Steaua, asaltat cu oferte

Steaua s-a despartit in aceasta iarna de cinci jucatori.

Printre acestia se numara si Dan Popescu, fundasul in varsta de 29 de ani care si-a reziliat contractul cu Steaua in finalul anului trecut. Dan Popescu are trei oferte din Liga 1 si doua din strainatate.

Dan Popescu este dorit de Concordia Chiajna, Juventus Bucuresti si FC Voluntari, informeaza Gazeta. Popescu mai este curtat si de Aris Limassol din Cipru si de Larissa din Grecia. Popescu a mai jucat la Concordia, in 2017, sub forma de imprumut de la Steaua.

De Amorim, Marian Pleasca, Daniel Benzar si Vlad Achim sunt ceilalti fotbalisti care Steaua s-a despartit in aceasta iarna.