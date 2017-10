Trei dosare penale si 8 suporteri amendati, dupa incidentele de la ASU Poli Timisoara - UTA Arad

La pauza, mai multi suporteri aradeni au rupt gardul si au mers peste rivalii din galeria Timisoarei.

Jandarmii au aplicat amenzi in valoare totala de 2.300 de lei pentru opt suporteri, dupa incidentele de la meciul de fotbal ASU Poli Timisoara – UTA Arad, de duminica. Totodata, au fost intocmite trei dosare penale pentru introducerea de obiecte pirotehnice pe stadion si folosirea de torte.

Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Timis, citat de News.ro, in urma incidentelor de la meciul de fotbal ASU Poli Timisoara – UTA Arad, de duminica, au fost aplicate opt amenzi in valoare totala de 2.300 lei. Totodata, au fost intocmite trei dosare penale pentru introducerea de materiale pirotehnice in incinta stadionului, folosirea de torte in incinta arenei sportive precum si pentru nerespectarea masurii interzicerii accesului la competitii sportive.

Jandarmii au mai dispus pentru cinci dintre suporterii amendati si masura complementara de interzicere a accesului la competitii sportive pentru o perioada de un an.

Formatia ASU Politehnica Timisoara a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a XII-a a ligii secunde, la care cele doua grupari au avut cate un jucator eliminat.

La pauza, ultrasii aradeni au rupt un gard de la sectorul pentru oaspeti si au mers catre cativa membri din galeria alb-violeta, in apropiere de zona presei. Cativa timisoreni aflati pe stadion au alergat si ei spre rivali, astfel ca suporterii s-au batut in tribunele Stadionului ”Dan Paltinisanu” din Timisoara.

Jandarmii de la Gruparea Mobila au intervenit rapid si i-au despartit pe suporterii agresori.

Sursa foto: aradon.ro