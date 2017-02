"Trebuie sa scoatem echipa de aici!" Mesajul de alarma al dinamovistilor inaintea meciului vital cu Craiova

Dinamo risca sa piarda playoff-ul. E obligata sa bata in meciul cu Craiova.

Nedelcearu a declarat inaintea etapei din acest weekend in Liga I:

"Ne asteptam la multi suporteri la meciul cu Craiova, mai ales ca am castigat ultimul meci si suntem in grafic pentru play-off. Am inteles ca vor veni si suporteri de-ai lor."

"Ai nostri au fost mereu, chiar si la Chiajna, si la meciul cu Botosani si sunt convins ca vor veni si sambata, pentru ca exista aceasta rivalitate cu cei din Craiova."

"Normal ca nu ne asteptam la aceasta situatie, suntem Dinamo, ne astemptam sa prindem play-off-ul fara probleme, dar imi pare rau ca am ajuns in aceasta situatie. Trebuie sa scoatem echipa de aici."

"Suporterii se gandesc la urmatorul meci, ca si noi, pentru ca este cel mai important pentru viitorul clubului. Ne gandim doar la meciul cu Craova deocamdata, cu Steaua avem si un usor avantaj, de trei goluri. Cel mai important este meciul cu Craiova"

"Normal ca eram cu moralul la pamant dupa doua infrangeri, pentru ca Dinamo nu a fost obisnuita cu astfel de rezultate. Sper ca acum sa reglementam situatia. Nu ne asteptam sa ajungem aici, speram sa fim calificati in play-off cu cinci etape inainte de terminarea sezonului regulat, dar asta e. Noi am dus echipa aici, noi trebuie sa o scoatem", a declarat Nedelcearu