"Trebuie sa ramanem in prima liga, o luam de la zero". Hagi, despre suferinta Viitorului si un mesaj pentru Morutan

Viitorul trece printr-o perioada extrem de grea. Campioana a Ligii I in sezonul trecut, echipa lui Gica Hagi a pierdut din nou in campionat, 0-1 la Botosani.

Gica Hagi spune ca Viitorul trece printr-o perioada de suferinta si va trebui sa iasa la suprafata. Acesta zice ca titlul nu mai este un obiectiv, reusita din sezonul trecut fiind "ceva fantastic".

"Anul trecut a fost ceva fantastic pentru noi. Suntem o echipa care formeaza jucatori, orice e posibil, o luam de la zero, construim o echipa. o sa suferim, trebuie sa jucam, sa facem puncte, sa ramanem in prima liga. Obiectivul Viitorul este sa formeze jucatori si sa ramana in prima liga la anul> Nu avem obiectiv sa devenim campioni an de an. Promovam multi tineri", a spus Hagi.

Hagi l-a felicitat pe Morutan pentru golul care a tinut cele 3 puncte la Botosani.

"Noi am dat in bara, ei au marcat. Echipele au fost bune, jocul a fost echilibrat. Sunt dezamagit putin de jucatorii de atac, au dat foarte putin la meciul acesta. Acolo puteam face mai multe, poate a fost ziua lor mai proasta.

Il felicit pe Morutan, e un baiat bun, probabil golul acesta ii va da incredere. O sa-si aduca aminte de el. Sa-i mearga bine!", a mai spus Hagi.