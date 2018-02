"Trebuie sa mai dea jos cateva kilograme!" Anuntul lui Dica dupa debutul cu gol pentru Alibec in 2018

Denis Alibec a marcat cu Gaz Metan primul sau gol din acest campionat.

Chiar daca parea sa fie intr-o revenire de forma, Alibec nu-si va putea confirma momentul bun la derby-ul cu CFR. A luat galben la Medias si e suspendat. Dica nu e suparat pe atacantul sau. Antrenorul Stelei spune ca Alibec are in continuare probleme cu greutatea, dar ca face eforturi pentru a fi in parametri cat mai repede.

"Am vorbit cu Denis, a luat galben din dorinta de a-si ajuta echipa. Va dati seama ca nu a laut galben intentionat. A marcat, era titular in urmatorul meci. S-a intamplat, asta e. Am stat de vorba cu el in cantonament, chiar de mai multe ori. Nu pot sa spun acum ce am vorbit, sunt discutii private.

Denis a avut momente bune in cantonament, la fel si cu Medias. Sper sa se descatuseze si sa ajute echipa. Are o problema cu greutatea, sper sa ajunga la cea optima cat mai repede. Nu greutatea a fost cauza accidentarilor lui. Are pubalgie de 3 ani. Mai are probleme, il mai doare, dar in ultima vreme chiar a fost bine", a spus Dica la Digisport.