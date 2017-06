"Trebuie sa-l intelegem si pe el!" MOTIVUL pentru care Teixeira a semnat pe un singur sezon cu Steaua

Teixeira a fost prezentat ieri oficial la Steaua.

Dupa mai multe incercari, Gigi Becali a reusit sa-l convinga pe Teixeira sa semneze cu Steaua. Mijlocasul a venit ieri din Portugalia si a semnat cu vicecampioana pe un sezon. La 36 de ani si 8 luni, Teixeira e cel mai batran jucator transferat de Steaua in ultimii 30 de ani. Nici jucatorul n-a vrut un contract mai lung. Sotia si copii sai locuiesc in Portugalia.



"A facut vizita medicala. Dimineata a semnat contractul. Putem spune ca Filipe Teixeira este jucatorul celor Stelei. Testele au iesit bine. A mai facut acum unul, iar doctorul a spus ca totul este bine. A semnat pe un an, cred ca ambele parti si-au dorit acelasi lucru. Trebuie sa ii intelegem si pe cei de la Steaua. Este un fotbalist de 36 de ani. Filipe a fost si el de acord.

A fost foarte, foarte greu cand a parasit ieri Portugalia. inca un an fara sotie, fara copii, departe de Portugalia. Fara familie, fara oamenii dragi care sa il sustina. Dar ambele parti au dorit sa semneze pe un singur an" , a declarat impresarul lui Teixeira, Marcelo dos Santos Cipriano, la Dolce.

"Sunt foarte bucuros ca am ajuns la un club asa de mare precum Steaua. Imi doresc foarte mult sa avem un sezon plin de succese si, la finalul acestuia, sa ma bucur alaturi de noii mei colegi de un nou titlu de campion al Romaniei. Sper ca suporterii Stelei sa aiba parte de foarte multe bucurii din partea noastra in acest an", a declarat Teixeira pentru site-ul clubului.