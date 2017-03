"Trebuie sa fim barbati, fara ALIBI! Tamas nu avea VOIE sa faca asa ceva!" Reghecampf ataca dur dupa infrangerea cu Viitorul

Viitorul 3-1 Steaua / Laurentiu Reghecampf a criticat evolutia propriei echipe dupa infrangerea care o lasa pe Steaua la 3 puncte in spatele Viitorului.

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, a pus infrangerea cu Viitorul pe seama evolutiei echipei sale, nedorind sa discute despre arbitraj.

"Trebuie sa fim barbati, trebuie sa lasam la o parte scuzele. Vrem sa castigam campionatul, trebuie sa dovedim pe teren.



Este foarte greu sa discutam la putin timp dupa meci, s-au intamplat foarte multe pe teren. Felicitari celor de la Viitorul pentru victorie. Din pacate pentru noi am facut multe greseli. Nu vreau sa discut despre arbitraj, despre alibi. Pentru mine in momentul de fata este important rezultatul, Viitorul ne-a dat 3 goluri, noi am dat doar 1.



Tamas nu trebuia sa faca niciodata un fault la mijlocul terenului. Din acel moment a fost alt meci, dar puteam intra cu 1-0 la pauza. Au fost greseli, in anumite momente nu au dat dovada de maturitate si concentrare.



Urmeaza meciuri foarte dificile pentru toata lumea, urmeaza si Cupa Romaniei pentru echipele care sunt. Trebuie rabdare, poate chiar in ultima etapa se va juca cu Cupa pe masa.

Ne-am gandit sa-i blocam pe cei de la Viitorul, cred ca ne-a iesit, dar din minutul 17 cartonas rosu Tamas si s-a schimbat totul.



Ma bucur pentru Florin (Nita) ca a fost convocat, sper sa mearga acolo si sa fie totul bine. Imi pare rau pentru Silviu Lung ca s-a accidentat.

Nu ma deranjeaza ca mi se striga <demisia>, strigau cei de la Viitorul, credeam ca ii striga lui Hagi la 3-0" a declarat Laurentiu Reghecampf la Digi Sport.