Transformarea INCREDIBILA a lui Alibec la Steaua! Prin ce situatie incredibila trece in acest moment

Alibec a avut un start plin de evenimente in viata sa la Steaua.

Atacantul folosit in pregatire atat varf impins, cat si ca mijlocas ofensiv devine din ce in ce mai important pentru jocul Stelei. Indiferent de rolul pe care si-l asuma!

Denis e prima optiune ca 'numar 9', in fata lui Gnohere, dar nu se limiteaza la cerintele clasice ale postului. In derby-ul cu Craiova, Alibec a incercat cele mai multe pase cheie dintre toti jucatorii care s-au aflat pe teren in ultima etapa! Din 9 pase trimise, lui Alibec i-au iesit 4. E liderul rundei a 24 din Liga 1, conform cifrelor InStat!

Statistica ar trebui sa-i dea de gandit lui Reghecampf. Steaua nu are inca o solutie naturala de mijlocas ofensiv. Nici Boldrin, folosit des in 2016 ca 'numar 10', nici Achim sau Man, incercati si ei acolo, nu au umplut cu creativitate locul din spatele atacantului.

Becali spera ca revenirea lui Florin Tanase va rezolva problema. Jucatorul adus de la Viitorul e vazut de patron printre bijuterii care pot umple conturile dupa modelul Stanciu la Anderlecht.