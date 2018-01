Transformarea INCREDIBILA a lui Alibec! Becali, dezvaluiri de ultima ora. A anuntat ca e TITULAR cu Lazio

Denis Alibec i-a surprins atat pe colegi, cat si pe membrii staff-ului tehnic in cantonamentele iernii.

Atacantul e implicat 100% la antrenamente si poate fi marea lovitura a primaverii pentru ros-albastri. Becali spune ca Alibec a slabit 3 kilograme si jumatate si ca e printre primii la exercitiile fizice. Patronul dezvaluie ca Alibec va incepe titular meciul cu Lazio de pe 15 februarie (22:00, in direct la PRO TV).

"Nu m-am suparat ca s-a certat cu adversarul in ultimul meci, am primit vesti foarte bune despre el. La niste teste 10 cu 30 de metri este al 3-lea. Primul este Enache, al doilea Florin Tnase, al treilea Alibec. Are explozie, a muncit mult. Ieri si azi antrenamentele au fost foarte tari, dar Alibec n-a zis nimic. Niciodata in viata lui nu a fost primul la 150 de metri.

Acum, in cantonamentul asta, a fost primul la 150 de metri. L-au masurat electronic. A mai slabit 3 kilograme! Avea 94 si jumatate, acum are 91. La 150 era ultimul sau la mijloc, dar mai mult ultimul. E puternic ca un taur. El trebuie numai sa vrea. Alibec joaca 100% cu Lazio. Sunt lucruri evidente. MM mi-a spus: convingerea mea e ca Alibec ne va face campioni anul asta. MM si Alibec sunt acum foarte buni prieteni. Alibec nu e om rau, dar e copilaros si are gura rea", a spus Becali la Digisport.

"Gaman va sta cu Tanase in camera. Cand ajunge Cristi Tanase, Alibec se muta singur. Alibec asa vrea mereu. Probabil de aia e si primul la antrenamente, n-are calculatorul la el", a glumti Becali.